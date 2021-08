Vierde golf op komst in najaar: "Zal disproportioneel hard toeslaan in Brussel en bij niet-gevaccineerden"

Die vierde golf zou disproportioneel hard toeslaan in Brussel waar de vaccinatiegraad veel lager is dan in de rest van het land. Ook bij niet-gevaccineerden in Vlaanderen kan die golf toeslaan. "Het virus gaat de gaten opvullen die er nog zijn in het vaccinatiedeken", zegt de viroloog daarover. "Als we alles te fel openzetten, ga je in de periode vanaf oktober een te hoge golf krijgen."