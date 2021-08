Vijfde verdachte opgepakt van moord op Silvio Aquino, assisenproces uitgesteld

27 augustus 2015. In Opglabbeek worden Silvio Aquino en zijn vrouw klemgereden door twee andere auto's. Vanuit die auto's wordt meteen het vuur geopend. Aquino sterft ter plaatse, zijn vrouw overleeft en kan vluchten. Iets later wordt in Roermond, in Nederland het lichaam van een van de vermoedelijke daders uit een auto gegooid. Ook hij is omgekomen in de schietpartij.