Voetbalpleintje krijgt make-over mét hulp van eersteklasser OHL

Voetbalclub Oud-Heverlee Leuven wil zich engageren voor de jeugd in de stad. Niet alleen gaat ze mee investeren in de vernieuwing van het voetbalterrein aan het Prins Regentplein in Kessel-Lo. De club zal ook coaches uit de buurt opleiden die dan op hun beurt jongeren kunnen trainen, en tornooien organiseren. Arne Knaepen van OHL: "We hebben al langer een samenwerking met de buurtwerkingen in Leuven. We willen jongeren die geïnteresseerd zijn in voetbal begeleiden tot coach. Daarnaast gaan we ook helpen met de organisatie, en voorzien we materiaal zodat die trainingen heel kwaliteitsvol kunnen verlopen."