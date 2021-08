Wat met achtergelaten wapens in Kaboel? "Heli's goed voor een selfie, vooral lichte wapens vormen gevaar"

"Het grote gevaar zit in die lichte wapens", denkt hij. "Die zijn vaak van goede kwaliteit." We hebben het hier bijvoorbeeld over kalasjnikovs of M4-vuurwapens. "Als je kijkt naar de wapens die zware criminelen hier gebruiken, zijn dat soms wapens die gestolen zijn in Oost- of Centraal-Europa, zo'n 20 à 30 jaar geleden."

Lichte handvuurwapens die goed onderhouden worden, kunnen volgens hem tientallen jaren meegaan. Een handvuurwapen schoonmaken en oliën is volgens hem helemaal niet moeilijk. "Dergelijke wapens kunnen terechtkomen in de bredere regio of bij terreurgroepen", waarschuwt Franssen.