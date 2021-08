Wat nu met Afghanistan? Terug naar het talibanregime of naar nieuwe oorlogen?

De taliban weten ook dat hun snelle opmars van de voorbije weken enkel mogelijk was door het overlopen van gewapende milities en lokale krijgsheren, net zoals dat bij voorgaande machtswissels het geval was: de val van de taliban zelf in 2001, de verovering door hen van Kaboel in 1996 en de val van het post-communistische bewind in 1992. Ze weten ook dat dat automatisme net zo goed tegen hen kan keren in de toekomst, want het zit ingebakken in de Afghaanse politieke cultuur. Overigens zijn er nog altijd vijandige terreurgroepen zoals IS Khorasan, het lokale filiaal van IS, dat bij de aanslag vorige week niet enkel burgers en Amerikanen gedood heeft, maar ook 28 talibanstrijders.