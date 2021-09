Ziekenhuis Noorderhart in Pelt stelt drie bouwprojecten voor 

Het revalidatie- en MS-centrum was verouderd. "Het moest dringend gerenoveerd worden" zegt directeur van Noorderhart Hans Ramaekers, "maar dat kon niet in het huidige gebouw en daarom hebben we beslist om voor nieuwbouw te gaan. We willen het doen op de site van het Mariaziekenhuis om op die manier het ziekenhuis en het revalidatiecentrum fysiek te integreren."

Daarnaast is er de bouw van een nieuw ambulant centrum voor raadplegingen en onderzoeken. En een derde project is de bouw van een chirurgisch dagcentrum.

Het is de bedoeling om volgend voorjaar de aanvragen voor de omgevingsvergunning in te dienen. De eerste bouwwerkzaamheden zouden dan eind volgend jaar starten.

De gemeente Pelt is van plan aan het ziekenhuis een hele welzijnscampus te bouwen. "Zo wordt er gedacht aan een zorghotel", zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V).