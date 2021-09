150.000 Limburgse jongeren vandaag verkeersveilig naar school

De provincie Limburg en het parket hebben dit schoojaar weer aandacht voor verkeersveiligheid, en die actie is vooral gericht op de zowat 60.000 lagere schoolkinderen en hun ouders. Ze krijgen via de school of de agent aan de schoolpoort een brochure met tips. Gouverneur Jos Lantmeeters legt uit: "Het zijn dikwijls heel eenvoudige regels die we bij het begin van het schooljaar voorleggen aan de kinderen. Dat gaat over zichtbaarheid en vastklikken van kinderen. En ook attentie voor ouders: ouders bijvoorbeeld die wildparkeren aan de school, we willen iedereen duidelijk maken wat een veilig verkeer is."

En er zijn ook nog altijd enkele coronamaatregelen, zeker in het secundair onderwijs. Zo moet het mondmasker nog in enkele gevallen. Directeur Tom Verheyen van het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren: "We zullen op de speelplaats toelaten dat de mondmaskers af gaan. Maar als er activiteiten zijn die klasoverschrijdend zijn, dan zullen de jongeren de eerste vier weken in de klaslokalen wél nog een mondmasker moeten dragen. In hun eigen klasbubbel mogen de mondmaskers wel af", besluit Verheyen.