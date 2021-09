4 jaar cel voor man uit Turnhout die vrouw en kinderen mishandelde

De dochter van de man had in de rechtbank getuigd dat haar vader haar sloeg al van toen ze nog een kleuter was. De man noemde zijn kinderen ook nooit bij hun naam, maar gebruikte scheldwoorden. De rechter oordeelde dat hij het gezin onmenselijk heeft behandeld en veroordeelde hem tot een celstraf van 4 jaar.

Eén van de kinderen van de man stond eveneens terecht. De zoon van 19 was als kind zelf het slachtoffer van het geweld van zijn vader, maar vanaf z'n 18de gedroeg hij zich zelf ook gewelddadig tegenover zijn moeder, broertje en zussen. De zoon werd veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijk. Hij kreeg ook een contactverbod en moet zich laten begeleiden.