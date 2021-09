Nieuw circulatieplan van kracht in Aalter, oppositie vindt eerste schooldag slecht moment

Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) vindt dat er zich geen probleem stelt. "Ik denk dat het net het goede moment is om dat te doen. Ik zie al heel veel mensen rondlopen in de straten om te zien waarheen ze zullen moeten gaan. Het is een woensdag, het is een eerste schooldag en een halve schooldag. En tussen 1 september of 2 of 3 september is er niet zo veel verschil. Het is echt belangrijk dat we het doen vanaf de eerste schooldag."