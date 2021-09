Antwerpse politie leert met virtualrealtitybril wie ze moet uitpikken voor controle: "Kritischer nadenken over objectieve controles"

Na zo'n sessie volgt een bespreking om te analyseren waarom de agent een bepaalde keuze heeft gemaakt. "Dat is het uiteindelijke doel van de oefening: het gesprek op gang brengen rond etnische profilering, diversiteit en polarisatie", zegt De Busser. "Het is de bedoeling dat ze kritisch nadenken over hun controles, en of die al dan niet objectief zijn. Dat ze niet enkel gebaseerd zijn op een buikgevoel of een stereotiep beeld."

"Als ze een controle uitvoeren op basis van objectieve criteria - bijvoorbeeld als ze zien dat een zakje stiekem wordt doorgegeven of iets dergelijks - kunnen ze ook beter uitleggen aan de mensen waarom ze hen controleren. Dan hebben de mensen niet het gevoel dat ze er worden uitgepikt door hun etnische achtergrond."



Het traject is niet alleen voor de nieuwe mensen, alle agenten die op straat patrouilleren, zullen de training krijgen. Dat zijn zo'n 2.000 agenten.