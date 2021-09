Arthur De Sloover wint olympisch goud maar nog geen Kortrijks ereburgerschap

De huldiging op de Kortrijkse verlaagde Leieboorden deed Arthur De Sloover, de hockeyspeler die Olympisch goud won in Tokyo, enorm veel deugd. Het is de eerste Kortrijkzaan ooit die een gouden medaille mee naar de Groeningestad bracht. Maar een ereburgerschap zit er voorlopig nog niet in. “Nee, dan moet hij eerste een tweede keer goud halen op de Olympische spelen”, zei burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) vanop het podium. “Ik zal mijn best doen”, was de reactie van de atleet.