Bij (dure) start nieuw schooljaar helpt Mol opnieuw ouders met financiële kopzorgen: “Al 139 gezinnen geholpen”

Verwimp bekijkt vervolgens of er financiële steun kan worden voorzien, of materiaal zoals een laptop bijvoorbeeld, want daar is meer vraag naar sinds de coronacrisis. "Er gebeurt veel meer digitaal en ouders maken zich zorgen over de kosten van een laptop. Ze hebben vaak ook vragen over welk model ze dan juist moeten kopen, en daar helpen we hen mee."

Mol wil niet alleen de ouders helpen, ook leerlingen die meerderjarig zijn, kunnen komen aankloppen bij Verwimp. Als ze hun kot niet kunnen betalen bijvoorbeeld, of medische rekeningen of kosten voor een internetverbinding of een treinabonnement.



Van januari tot juni vorig schooljaar heeft Tessa op die manier al 139 gezinnen geholpen.