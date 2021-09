Nationale Bank kreeg al 60.000 besmeurde biljetten na watersnood: "Men had tijd niet om geld in veiligheid te brengen"

"Tot nog toe hebben we zo'n 60.000 beschadigde biljetten ontvangen", vertelt woordvoerder Geert Sciot van de Nationale Bank in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Ook vandaag zijn er nog biljetten binnengekomen. Het gaat dan over biljetten die commerciële banken ons opsturen en het gaat allemaal over agentschappen uit de regio Luik en de Ardennen."

"Als je weet dat de meest populaire biljetten in omloop die van 20 en 50 euro zijn, denken we dat we al snel aan een paar miljoen euro waarde komen", klinkt het. Het gaat dan over biljetten van particulieren, winkels, maar ook uit cashautomaten die beschadigd raakten. "Het wijst er ook op hoe snel de overstroming gebeurde. Mensen hebben zelfs niet de tijd gehad om hun papieren geld in veiligheid te brengen."