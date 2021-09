Gezocht: nieuwe boswachter voor Hallerbos en omgeving

“We hebben een boswachter nodig voor het Hallerbos, dat is natuurlijk het bekendste domein, maar het is eigenlijk veel ruimer dan dat. Ook voor onze domeinen in de rest van Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek. Dus voor de streek ten westen van het Zoniënwoud”, zegt Patrick Huvenne van Natuur en Bos. "Het is voornamelijk bos, maar er zitten ook graslanden tussen en belangrijke parken die ook heel boeiend en de moeite waard zijn."