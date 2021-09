Britse Lagerhuis gooit verwijten naar minister van Buitenlandse zaken Dominic Raab na drama in Afghanistan

Nochtans was de evacuatie-operatie een succes: de Britse troepen hebben niet minder dan 17.000 Afghanen in veiligheid gebracht. Het was een van de grootste Britse militaire evacuaties ooit (enkel die uit Duinkerke in 1940 bracht 338.000 geallieerde militairen in veiligheid), maar hoe het nu verder moet met die mensen in Groot-Brittannië is minder duidelijk. Die mensen zitten nu tien dagen in hotels in quarantaine wegens corona, maar daarna lijkt de regering vooral te rekenen op lokale gemeentebesturen en liefdadigheidsinstellingen om die mensen op te vangen.