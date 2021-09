Voederplank voor vogels doet mogelijk meer kwaad dan goed, zeggen Engelse biologen

Een vetbol, voederplank of gewoon wat vogelzaad in de tuin. Heel wat mensen voorzien met plezier wat extra voedsel voor vogels. Vaak goed bedoeld, om hen een handje te helpen, maar er zijn ook nadelige effecten. Dat is onderzocht door biologen van de Manchester Metropolitan University uit Engeland.

"We wisten al dat je door vogels te voederen een rechtstreekse invloed hebt op wat ze eten", zegt vogelexpert Gerald Driessens van Natuurpunt in "Nieuwe Feiten" op Radio 1. "Drie kwart van het voedsel van een pimpelmees bijvoorbeeld bestaat intussen uit aangeboden tuinvoeder. Dat is geen natuurlijk voedsel meer en dat heeft een impact op die soort."