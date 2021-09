Politieke soap in De Panne: was het wel goed idee om lokale besturen mogelijkheid te geven om makkelijker van coalitie te wisselen?

Wie kan nog volgen? In De Panne is de ene week Bram De Grieck burgemeester, de week erna Ann Vanheste, en nu toch weer Bram De Grieck. In De Panne is aangetoond hoe smal dorpspolitiek kan zijn. Maar ligt de verantwoordelijkheid ook niet bij de Vlaamse regering? Door een nieuw decreet is het makkelijker geworden om van coalitie te wisselen in de lokale politiek. Maar was dat dan wel zo'n goed idee, als je ziet welke soap zich ontvouwt in De Panne?