Dezelfde schoolpoort, maar andere regels: “Onze leerlingen moeten een mondmasker dragen, de Franstalige niet”

Buiten moeten de leerlingen nog altijd een mondmasker dragen als ze geen afstand kunnen houden. Bij de Franstalige leerlingen zal het er iets anders aan toe gaan. “Het is jammer dat zo’n maatregelen de diversiteit extra in de verf zetten. We moeten kijken hoe we dat in Brussel samen kunnen oplossen. Want als je diversiteit creëert door zo’n verschillende maatregelen op één school, dan moeten we toch proberen om samen beslissingen te nemen.”