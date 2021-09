Waarom het dialect zo sterk staat in West-Vlaanderen

De onderzoekers zien naar eigen zeggen dat er weer meer aandacht is voor dialecten. "Voor een stuk is dat uit nostalgie. We zien ook dat er een tijd geweest is dat men alles inzette op standaardtaal; iedereen ging in standaardtaal spelen en zingen. Dan is tussentaal opgekomen. En nu merken we dat veel mensen weer belangstelling hebben voor muziek en series in het dialect. Blijkbaar appreciëren mensen de authenticiteit die daaruit spreekt", stelt De Caluwe.

"Vroeger, in de jaren 60 en 70, was dialect iets dat je zo snel mogelijk moest verdringen. Nu de wereld zo globaal is en bijna iedereen standaardtaal kan schrijven en een beetje spreken, grijpen mensen terug naar dat wat ze in hun jeugd hebben opgepikt", klinkt het.

"Het is wel zo dat Vlamingen vrij ambivalent tegenover dialecten staan", vult onderzoeker Anne-Sophie Ghyselen aan. "Enerzijds koesteren we ze, anderzijds hebben we ook het gevoel dat dialecten wat onbeschaafd en ruw zijn. Dat is een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in ons boek."