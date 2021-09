Dilbeek handhaaft mondmaskerplicht in schoolbuurten

Binnen de schoolmuren gelden heel andere regels. Zo moeten leerlingen, eens ze in de klas gaan zitten, geen mondmasker meer opzetten. "Dat zijn de regels, die de scholen binnen hun muren toepassen, volgens hun inzichten", repliceert burgemeester Segers. "Wij gaan er van uit dat de mensen zich voor de schoolpoort gaan vermengen. En dan moet je rekening houden met de slechte cijfers in Brussel. Via de afbakening van de zone 30 kunnen we dat op een duidelijke en eenvoudige manier toepassen." De maatregel roept hier en daar toch vragen op. Zo stelde het gezondheidsinstituut Sciensano in het verleden al dat het dragen van een mondmasker in openlucht minder nuttig is, tenzij je nauw contact hebt met anderen.