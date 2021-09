Discotheek Red & Blue opent morgen al: "Dansfeest op uitnodiging dankzij achterpoortje in de wet"

"We hebben 18 maanden stilgelegen dus we kijken er enorm naar uit om opnieuw te feesten", zegt Nourdin Ben Sallam van Red & Blue op Radio 2 Antwerpen. Normaal mogen clubs vanaf 1 oktober pas de deuren openen. Maar net zoals sommige andere horeca-uitbaters maakt Red & Blue gebruik van een handig achterpoortje. "Privéfeesten mogen opnieuw vanaf vandaag. Denk aan een trouwfeest met een DJ. Ik heb van onze heropening morgen een privé-evenement gemaakt. Wie uitgenodigd wil worden, stuurt ons een mailtje. Ik verwacht wel controle van de politie maar ze zijn welkom want we doen niets verkeerd", klinkt het.