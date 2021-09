Een op de drie boomsoorten dreigt uit te sterven

"Dit rapport is een wake up call voor iedereen over de hele wereld dat bomen hulp nodig hebben", zei Paul Smith, de secretaris-generaal van BGCI. "Elke boomsoort is belangrijk - voor de miljoenen andere soorten die van bomen afhankelijk zijn, en voor mensen over de hele wereld. Dankzij de informatie uit het State of the World's Trees Report kunnen we voor het eerst precies aangeven welke boomsoorten onze hulp nodig hebben, zodat beleidsmakers en natuurbeschermingsdeskundigen de middelen en expertise kunnen inzetten die nodig zijn om toekomstig uitsterven te voorkomen."

"Bomen zijn van vitaal belang voor onze toekomst en voor een gezonde wereld hebben we een diversiteit aan boomsoorten nodig. Elke boomsoort heeft een unieke ecologische rol te spelen. Met 30 procent van de boomsoorten in de wereld die met uitsterven worden bedreigd, moeten we dringend meer actie ondernemen voor het behoud van deze soorten", zei Sara Oldfield, de medevoorzitter van de global Tree Specialist Group die in 2013 een eredoctoraat heeft gekregen van de UGent voor haar inzet.



Het volledige rapport is te vinden op de website van Botanic Gardens Conservation International. Bronnen: telex van persagentschap Reuters, persmedeling van BGCI, permededeling van Plantentuin Meise, het rapport van BGCI.