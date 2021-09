Geen wit-grijs uniform, maar roze trui of wijde broek: Nieuwen Bosch in Gent neemt na 70 jaar afscheid van schooluniform

"Nieuwen Bosch is de oudste katholieke school in Gent en omstreken. Bij de oprichting in 1810 lag de focus al sterk op gelijkheid en was er van uniforms geen sprake. Die zijn pas later ingevoerd", weet graadcoördinator Maaike Vanden Berghe. "We maken vandaag de overstap naar 'gekleurde kleren' omdat we nog meer willen inzetten op gelijke onderwijskansen. Voor sommige leerlingen is de aankoop van een uniform een financiële drempel, aangezien ze extra kledij moeten aankopen bovenop wat er al in hun kleerkast hangt. Verder vinden we het ook belangrijk dat onze leerlingen zichzelf kunnen uitdrukken met hun kledij."