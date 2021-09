Familie van rusthuisbewoners hekelt strenge coronamaatregelen: "Eenzaamheid doodt, niet corona"

Het rusthuis reageert bij monde van de bevoegde schepen Els Van den Broeck (LWD). Zij verdedigt de strenge maatregelen. "Het is de eerste coronabesmetting binnen ons rusthuis", zegt ze. "Dankzij de vaccinatie zijn de gevolgen bij ons minder zwaar en de symptomen niet levensbedreigend. We hebben overlegd met het Agentschap Zorg en Gezondheid om te zien of we bezoekers konden toelaten. Maar het gebouw is destijds niet ontworpen met het vooruitzicht op een pandemie. Het bezit bijvoorbeeld maar één lift. Het is ondenkbaar dat iedereen die zou gebruiken."