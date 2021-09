Gemeentepersoneel Maldegem helpt puin ruimen in Trooz

Maldegem wil nog een stap verder gaan. “Wanneer de inwoners van Trooz na de opruimactie terug naar huis kunnen, bieden we hen ook materiële hulp. In overleg met de gemeente Trooz zullen we nagaan welk materiaal ze concreet nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat het materiaal op het gepaste tijdstip op de juiste plaats terecht komt, zullen we later communiceren wat we nodig hebben en waar het materiaal kan binnengebracht worden”, zegt burgemeester Van Hulle nog.