Gentse Studio Skoop opent opnieuw de deuren en maakt komaf met reclame

Emma is één van de eerste filmliefhebbers in lange tijd aan de kassa van de Studio Skoop. De zaak is na meer dan 50 jaar een waar monument in de stad. Het gebouw staat er al sinds 1880. Na een resem 'coronapauzes' komt het pand vandaag stilletjes aan terug tot leven. "Het is kalm, maar dat hadden ook wel verwacht: 1 september is maar zelden een drukke dag", vertelt Walter Vander Cruysse. Al sinds 1983 staat hij aan het roer van de Studio Skoop. "De voorbije dagen was het nochtans alle hens aan dek om alles terug in orde te krijgen. Gelukkig is alles goed verlopen en kunnen we vandaag openen."