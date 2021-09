Gentse vaccinatiebus aan basisschool: "We willen zo ook nog niet gevaccineerde ouders bereiken"

De Gentse vaccinatiebus rijdt nog de hele maand rond, en vanmiddag staat hij in de Sleepstraat, aan de Salvatorkerk. "Dat is vlakbij onze school", zegt Peter Dirix van De Triangel. "Zodra we hoorden dat de stad een vaccinatiebus inlegt, dachten we: dat is iets voor ons. Als basisschool staan we heel dicht bij de ouders. En er zijn wellicht tal van redenen waarom een aantal ouders nog niet gevaccineerd is, maar we kunnen hen makkelijk toeleiden naar de vaccinatiebus. "