"Aan haren uit bed gesleurd, van de trap gegooid": het verhaal van drie vrouwen na extreem partnergeweld

“Het laatste dat ik van mama kan herinneren is hoe gelukkig zij was als we samen aan de zee waren. Gewoon met ons gezinnetje, toen we niet wisten wat er zo veel jaren later zou gebeuren”, vertelt Kirsten, de dochter van Sonja. De kinderen herinneren zich goed hoe Danny S. steeds meer controle over hun moeder kreeg.

“Ik had zelfs geen nummer meer van mijn mama, enkel het nummer van Danny”, zegt zoon Gunther. Samen met Sonja's andere zoon, Tom, vertelt hij hoe ze geïsoleerd raakten van hun moeder: