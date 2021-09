Hoe vier letters een wereldmerk werden: waarom blijft ABBA zo'n fenomeen, zelfs 40 jaar na de split?

ABBA staat voor Agnetha, Björn, Benny en Anna-Frid (beter bekend als "Frida"), de voornamen van de vier groepsleden. In de jaren zestig - nog voor er sprake was van ABBA - zijn zij elk apart al bekend in Zweden, elk met hun eigen muzikale achtergrond.

Agnetha Fältskog heeft op haar 17e een nummer 1-hit te pakken met het zelf geschreven "Jag var så kär", Björn Ulvaeus is frontman van de folkgroep Hootenanny Singers, Benny Andersson is lid van de The Hep Stars, zeg maar het Zweedse antwoord op The Beatles, terwijl Frida Lyngstad liever jazz zingt. Langzaam groeien ze op muzikaal en amoureus vlak naar elkaar.