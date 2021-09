Stubru viert heropening clubs en discotheken op 1 oktober met "I want to dance again"-fuif in het Sportpaleis

"I want to dance again", het eerste officiële feestje van radiozender Stubru na de coronacrisis, gaat door op vrijdag 1 oktober. Dat is net aangekondigd door Stubru-dj Eva De Roo. Dansen wanneer het weer kan: dat was het nieuwjaarsvoornemen van de radiozender. Dat zal op 1 oktober gebeuren in het Sportpaleis, maar ook in de clubs en discotheken, die vanaf dan de deuren weer mogen openen.