In Maaseik kunnen leerlingen voortaan studies combineren met tennisopleiding

Mosa-RT in Maaseik start met zijn professionele tennisopleiding. Daarvoor hebben 7 leerlingen ingeschreven. Ze krijgen een volwaardige schoolopleiding gecombineerd met enkele uren tennis op de Limburgse Tennis Academie in Maaseik. "Het gaat zowel om jongens als meisjes met de nodige aanleg, ambitie en ook wilskracht om de trainingen te combineren met een studie. Uiteraard primeren nog altijd de schoolprestaties, maar 't is wel de bedoeling om ze alletwee zo goed mogelijk te doen", licht pedagogisch directeur Koen Baerts toe. Ze kunnen zich daarbij laten inspireren door Demi Schuurs en Zizou Bergs die meter en peter van de opleiding zijn.