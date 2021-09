Ingestorte school Antwerpen: twijfel over nieuwe basisschool, wel oplossing gevonden voor alle 250 leerlingen

Het Stedelijk Onderwijs nog altijd een nieuwe school bouwen op Nieuw Zuid, maar het is niet meer zeker of dat nog een basisschool zal zijn, zegt woordvoerder Sofie De Keyser: "We zijn momenteel nog aan het onderzoeken welk scholenproject het meest geschikt is. We kijken hoeveel kinderen er geboren worden in de buurt en hoeveel plaatsen er zijn in de scholen daar. Op basis daarvan bekijken we welke soort school het meest geschikt is voor Nieuw Zuid."

GO! Scholengroep Antwerpen wil wel nog altijd zijn basisschool verhuizen naar Nieuw Zuid. Het wilde daar een tijdelijk gebouw optrekken, maar daarvoor kreeg het geen toestemming. Er zijn nu nog een vijftal andere plaatsen die overwogen worden. "We gaan nu in overleg met de ouders van de school en onderzoeken welke van deze locaties haalbaar is voor iedereen", zegt algemeen directeur Danielle Van Ast. "Gepaste huisvesting vinden om de periode naar een definitieve nieuwbouw op Nieuw Zuid te overbruggen, is nog steeds onze prioriteit." GO! wil tegen februari of maart zekerheid voor volgend schooljaar.