Internaat Vlaamse Ardennen begint schooljaar met geruster gemoed: "Eindelijk minder coronaregels"

Vorig schooljaar moesten de leefgroepen in het Internaat Vlaamse Ardennen alles gescheiden doen, zegt directeur Christian Peyskens: "In de eetzaal bijvoorbeeld mochten de groepen niet tegelijk binnen. Ze moesten op verschillende momenten eten. Dat is nu niet meer het geval: ze mogen allemaal tegelijk in de grote refter. Het personeel is volledig gevaccineerd, veel leerlingen ook. Daarom kunnen we met een geruster gemoed het schooljaar starten. Uiteraard hebben we geen echt zicht op de vaccinatiegraad van de jongeren, maar we horen dat velen toch wel hun prikken gehad hebben. We hebben natuurlijk ook kinderen uit de lagere school, en die zijn niet gevaccineerd.”