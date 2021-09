Kookboek onthult hoe artiesten al 40 jaar culinair worden verwend in cc Leopoldsburg

In 40 jaar tijd krijg je als cultuurcentrum heel wat artiesten en ander volk over de vloer, en die krijgen vaak eten geserveerd, al dan niet volgens eigen wens. De 40ste verjaardag van het cultuurcentrum was een mooie gelegenheid om dat in boekvorm te gieten. Joske Vrancken heeft er al honderden keren achter de kookpotten gestaan. "We zijn met een hele groep, ieder doet het op zijn manier, ik kook samen met een vriendin en we proberen altijd wat speciale dingen uit. En de gasten reageren heel enthousiast. We hadden bijvoorbeeld een groep van 12 van het Zesde Metaal, en zanger Wannes Cappelle is veganist. En alle anderen wilden gewoon mee veganistisch eten. Dan is het makkelijk natuurlijk. Maar soms hebben we vier mensen en drie verschillende wensen."