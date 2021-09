Londen praat met de taliban over nieuwe evacuaties, veel Afghanen aan grens met Pakistan en Iran

Volgens de Britse minister van Defensie Ben Wallace zouden er nu nog enkele honderden Afghanen en hun families in aanmerking komen voor asiel in het Verenigd Koninkrijk. Daarover wordt dus nu gepraat in Qatar en de taliban zouden bereid zijn om die mensen veilig te laten vertrekken. Dat is niet enkel een gunst, de taliban zijn uit op een zo snel mogelijke internationale erkenning van hun regime in Afghanistan en zullen mogelijk beroep moeten doen op internationale voedselhulp. Tegelijk woedt ook het coronavirus in Afghanistan.