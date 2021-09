Lucernacollege in Houthalen-Helchteren heeft een aparte klas voor hoogbegaafde leerlingen

Een apart eerste leerjaar voor hoogbegaafde leerlingen moet voor hen de overgang naar het secundair onderwijs vergemakkelijken. Het college werkt daarvoor samen met basisschool Arkades. Martine Delorge, pedadogisch adjunct-directeur: "Wij zijn hier al enkele jaren mee bezig. De basisschool Arkades zit op onze campus en werkt al langer met hoogbegaafde leerlingen. Dat hebben we nu doorgetrokken naar het secundair onderwijs. We merkten immers dat daar nog te weinig aandacht voor was en zo zijn we gestart met de A+-richting in ons eerste jaar."