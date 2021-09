Mag je nu zelf een bal gaan halen in de tuin van je buur? De redactie reageert traag en onvolledig

Lezersreactie :

Het doet mij veel hartzeer dit totaal onbegrip zo zijn gang te zien gaan. Ik moet toegeven, ik ben biased: ik ben zelf rechtenstudent.

Laat mij u zeggen: de twee wetten verschillen dag en nacht. Weg met middeleeuwse duiventillen en konijnenwaranden, handkarren als maatstaf voor erfdienstbaarheden, wortelvaste veldvruchten, etc. Dit is een werk voor de 21e eeuw. Dieren worden erkend als meer dan objecten; er komt een eeuwigdurend opstalrecht, dat grote en duurzame bouwprojecten faciliteert; er zijn preventieve acties voor burenhinder, in plaats van enkel repressie.

En met betrekking tot die ballen over de haag: de kwestie is zo moeilijk als ze groot is. Dat alles en iedereen door de tuin mag marcheren, is onzin.