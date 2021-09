Meteorologische zomer van 2021 was koel en somber... maar net niet het natste seizoen ooit

Typisch aan zomerse neerslag is dat die meestal in buien valt. In het oosten van het land namen de buien half juli de vorm aan van een zogenoemde “waterbom”. Door de klimaatopwarming zit er meer water in wolken en als zo’n wolk voor langere tijd boven een gebied hangt, dan kan daar ontzettend veel neerslag vallen. Dat is wat er in delen van de provincies Luik en Limburg gebeurd is. Op sommige plaatsen viel er in 48 uur wel meer dan 250 millimeter regen.