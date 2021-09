Een nieuw schooljaar zonder mondmasker: “Ik heb alvast minder hoofdpijn”

“De meeste van mijn medeleerlingen hebben geen problemen met de regels zoals ze nu zijn, al zijn er altijd wel enkelen die proberen foefelen”, weet Iben. “Maar het risico blijft, als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, komen we er wel uit.”

Voor Emmely Denoo, 5de jaar Wetenschappen-Wiskunde, is het best een dragelijke situatie. ”Het mondmasker moet enkel aan als je in de rij staat en wanneer je naar de klas wandelt. Eens op je stoel ben je er vanaf. Op de speelplaats is het niet echt nodig als je tussen je vriendinnen staat. Ook al ben ik net als vele anderen al gevaccineerd, corona is nog niet weg. Het risico blijft, dus volgen we best zoveel mogelijk de gemaakte afspraken.”