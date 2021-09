Minister Verlinden over overstromingen: "Hebben we wel voldoende mensen bij Civiele Bescherming en brandweer?"

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) moeten we ons de vraag stellen of veiligheidsdiensten als civiele bescherming en brandweer wel voldoende goed opgeleide mensen in huis hebben. Zijn die wel in staat om een crisis van de omvang van de overstromingen deugdelijk aan te pakken? Verlinden pleit voor meer investeringen: "We moeten keuzes maken over het niveau van de bescherming dat we willen."