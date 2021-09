Minstens 32 doden bij busongeluk in Peru

De autocar met 63 passagiers raakte bij het dorp Chosica van de weg en stortte ongeveer 200 meter naar beneden stortte. De bus was onderweg van Huánuco in de Andes naar de hoofdstad Lima aan de Stille Oceaan.

Volgens de politie gebeurde het ongeval door onvoorzichtigheid. De bus reed aan hoge snelheid. De chauffeur die aan het stuur zat, is overleden. De tweede chauffeur is opgepakt.

De voorbije dagen waren er nog twee verkeersongelukken met een hoge dodentol in Peru. Zondag botsten twee boten op een rivier in het Amazonegebied. Daar vielen 14 doden. Twee dagen eerder reed nog een bus in een ravijn, toen kwamen 17 inzittenden om.

In Peru gebeuren wel vaker busongelukken. De wegomstandigheden zijn vaak moeilijk en de bussen zijn niet altijd in goede staat.