Modemuseum Antwerpen opent dit weekend na 3 jaar opnieuw de deuren

"We zijn heel blij en opgelucht dat we zaterdag weer kunnen openen, want het was een zwaar traject", zegt directeur Kaat Debo. Er zijn dan ook heel wat nieuwigheden. "Er is bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstellingsruimte op het gelijkvloers voor onze eigen collectie. Er is ook een nieuw auditorium, de inkom is vernieuwd, en er is ook een nieuw museumcafé in samenwerking met het bekende Antwerpse groentenrestaurant Graanmarkt 13."