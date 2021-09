Mondmaskers niet langer verplicht op Antwerpse markten

Het zijn de lokale overheden die beslissen of mondmaskers nog verplicht zijn op markten, kermissen en evenementen buiten. "Vorige week in Kapellen moesten wij als marktkramers het masker nog dragen, maar mochten klanten het al uitlaten. Vanaf deze week is ook dat in Kapellen verleden tijd. Net zoals in Kalmthout waar we komend weekend staan", zegt Meysmans. "We zitten in een menselijke stiel. Ik vind ik het veel aangenamer dat ik de gezichtsuitdrukking van de klanten kan zien, en zij die van mij."