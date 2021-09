Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is weer uitgebreid en heeft de grootste vliegkooi van Europa

"Elk jaar krijgen we meer en meer dieren binnen, reken maar op telkens een stijging met 10 procent en daarom moesten we onze opvangcapaciteit uitbreiden", legt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum uit. "Het gaat vooral om inheemse dieren. Zo hebben we de grootste vliegkooi die er in Europa te vinden is in een revalidatiecentrum. Dat is belangrijk want vogels, ook roofvogels bijvoorbeeld, moeten tijdens hun revalidatie goed leren vliegen voor we ze kunnen loslaten. Tot nu toe was er daarvoor zelfs een wachttijd. Daarnaast is er ook extra ruimte om vossen, dassen en egels op te vangen."