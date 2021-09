Nederlanders krijgen tot 17 jaar cel voor gruwelijke moord op Belgische loodgieter

Maar toen ze geen geld vonden, mishandelden ze de man gruwelijk. Onder meer achterin zijn loodgietersbusje, terwijl ze over de Antwerpse ring reden. Volgens de rechtbank is de loodgieter allicht door die mishandeling om het leven gekomen. Daarna brachten de drie verdachten zijn lichaam naar een woonwagenkamp in Steenbergen, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Ze zaagden zijn lichaam in stukken, verbrandden die, en dumpten de resten in een kuip met cement in het Schelde-Rijnkanaal. Later verkochten ze de bestelwagen en het loodgietersmateriaal nog.