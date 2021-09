Vernieuwde bakkerijschool Ter Groene Poorte opent de deuren

Ter Groene Poorte in Brugge heeft de nieuwe bakkerijafdeling officieel geopend. De bakkerij-, slagerij- en hotelschool investeerde 3 miljoen euro, waarvan 1,48 miljoen euro Vlaamse subsidies, in de renovatiewerken. In de nieuwe lokalen gaan het komende jaar zowat 400 bakkers in spe aan de slag. Ze leren er werken met de nieuwste technieken, waarmee ze niet alleen voor betere producten maar ook voor een betere work-life balance kunnen zorgen.

Ter Groene Poorte speelt in op de veranderingen in de maatschappij. "We zien dat de mensen al langer niet meer 's ochtends om brood komen", legt Geert Jonckheere, technisch adviseur van de bakkerijafdeling uit. "Veel klanten komen er pas 's avonds om, maar willen natuurlijk ook vers brood. Hierdoor hebben we meer geïnvesteerd in andere technieken, die de druk om 's nachts alles voor te bereiden wegneemt."