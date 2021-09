Nieuwe brug over Albertkanaal in Beringen getest met 20 vrachtwagens: "Eindexamen van de brug"

Normaal gezien kunnen auto's en vrachtwagens vrijdag al over de brug. Fietsers moeten nog tot eind september wachten, omdat de fietspaden van en naar de nieuwe brug nog aangepast worden. Mensen kunnen voorlopig nog over de oude brug fietsen, want die wordt pas in het weekend van 25 en 26 september afgebroken. "De fietsstrook op de nieuwe brug kan pas eind deze maand in gebruik genomen worden, omdat dan pas de hele afwikkeling van het fietsverkeer in de Broekhovenstraat deftig afgewerkt zal zijn", vertelt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

