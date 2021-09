Nieuwe middelbare studierichting “Defensie en Veiligheid” meteen volzet: “Het is een gat in de markt”

Vier scholen in Oost-Vlaanderen bieden vanaf vandaag een nieuwe opleiding aan in het technisch onderwijs. Het gaat om een optie die leerlingen vanaf de 3e graad kunnen volgen en die hen beter voorbereidt op een carrière in de veiligheidssector, onder meer met een specifieke en praktische stage. De leerlingen krijgen les van gewone leerkrachten én van experten uit defensie, politie, brandweer en het gevangeniswezen. Het is zo de bedoeling dat ze klaar zijn voor toegangsproeven en voorbereid zijn op een vervolgtraject.