Examencentra kunnen vanaf vandaag strenger optreden tegen fraude bij rijexamen: "Grote stappen gezet"

Eind maart bracht het magazine "Pano" fraude aan het licht bij theoretische rijexamens en voorlopige rijbewijzen. Zo volgden de reporters een snelcursus theorielessen waarin de kandidaten alle mogelijke vragen op het examen kregen. Dat maakt het erg makkelijk om te slagen. Via sociale media kan je ook makkelijk een vervalst attest krijgen dat je 12 uur theorieles hebt gevolgd. En dat is niet alles: het "Pano"-onderzoek maakte bekend dat je een vervalst attest kan kopen dat stelt dat je 20 uur rijles hebt gevolgd. In ons land mag je daarna met een voorlopig rijbewijs alleen rijden om je voor te bereiden op je examen.