Nog geen feestjes in Leuvense cafés op de Oude Markt: "Wij wachten braaf af tot het wél mag op 1 oktober"

In Leuven willen de cafébazen dit achterpoortje niet gebruiken en wachten ze tot 1 oktober. "Op dit moment heb ik geen weet van uitbaters op de Oude Markt die dat van plan zouden zijn", zegt Eric De Rop van VZW Oude Markt. "Wij hebben gedurende de hele coronacrisis de maatregelen zo goed mogelijk gerespecteerd en we blijven dat doen. We weten dat er achterpoortjes bestaan, maar nu we het vooruitzicht hebben dat het weer kan vanaf 1 oktober gaan we nu niet de kantjes er van af lopen."

'We hebben ook een zeer goed contact met de Leuvense politie, we kunnen mekaar altijd rechtstreeks contacteren als er problemen zijn. En die goeie verstandhouding gaan we nu niet op het spel zetten", besluit De Rop.